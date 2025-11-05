¡Revelan al culpable! Martha Cristiana y Cynthia de la Vega señalan al responsable de la polémica de Miss Universo México en Tailandia
Luego de que Fátima Bosch, Miss México, denunciara violencia en Tailandia, Martha Cristiana y Cynthia de la Vega señalaron al culpable de los conflictos: Jorge Figueroa.
TV Azteca
Luego de que Miss México denunciara violencia verbal en Tailandia, Marta Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, rompió el silencio y señaló quién es el verdadero culpable de crear un conflicto entre Fátima Bosch y los directivos de Tailandia: Jorge Figueroa. Por su parte, Cynthia de la Vega apoyó la versión de Martha Cristiana y aseguró que la franquicia está en manos equivocadas.
