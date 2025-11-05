¡Revelan al culpable! Martha Cristiana y Cynthia de la Vega señalan al responsable de la polémica de Miss Universo México en Tailandia

Luego de que Miss México denunciara violencia verbal en Tailandia, Marta Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, rompió el silencio y señaló quién es el verdadero culpable de crear un conflicto entre Fátima Bosch y los directivos de Tailandia: Jorge Figueroa. Por su parte, Cynthia de la Vega apoyó la versión de Martha Cristiana y aseguró que la franquicia está en manos equivocadas.