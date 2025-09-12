Martín Quezada ‘La voz del pueblo’, interpretó “Deja que salga la luna” para debutar en LA Academia VLA
Martín Quezada, ‘La voz del pueblo’, interpretó “Deja que salga la luna” y consiguió el reconocimiento de los jueces en su debut en La Academia VLA. ¡Ojo a las palabras de María del Sol!
TV Azteca
Sergio Sepúlveda introdujo a Martín Quezada ‘La voz del pueblo’, quien después de escuchar inspiradoras palabras, interpretó “Deja que salga la luna”, un tema infaltable en el repertorio vernáculo. Si bien consiguió el reconocimiento de los jueces en La Academia VLA, María del Sol fue la encargada de darle su primera crítica.
