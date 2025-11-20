inklusion logo Sitio accesible
¡Respeto para su hijo! Mayela Laguna advierte sobre el tema de la paternidad de su hijo

Mayela Laguna vuelve al ‘ojo público’ tras insinuar que el presunto padre de su hijo sí es Luis Enrique Guzmán y exige disculpas públicas a quienes hablaron del tema.

Mayela Laguna vuelve al ‘ojo público’ tras insinuar que el presunto padre de su hijo sí es Luis Enrique Guzmán y exige disculpas públicas a quienes hablaron del tema. Además, advierte consecuencias para los que vuelvan a hablar de su hijo públicamente. Aquí el comunicado completo.

