Los granjeros le hacen ‘intervención’ a Eleazar: “No hay necesidad de estar peleados”

La más reciente actitud de Eleazar Gómez a inicios de este día desató una fuerte discusión con César Doroteo y declaraciones en contra de sus compañeros, por lo que los granjeros decidieron tomar acción y hablar con él para llegar al fondo de su comportamiento.

Kim Shantal aprovechó un momento después de la jornada de trabajo en el huerto de La Granja VIP para señalar que disfruta las convivencias cuando "todos están de buenas", lo que le dio entrada a Sergio Mayer Mori para coincidir y hacerle saber a Eleazar que le molestó que entrara "mentando madres" cuando no se había levantado de malas.

El peón dijo que "se había quedado poquito con lo de ayer", pero que ya estaba listo para "iniciar un nuevo día". Luego de que la primera nominada de esta semana y La Bea le señalaron que nadie le había dicho nada en la Asamblea de anoche, Gómez dijo que "no era necesario que se hable todo".

Cuando las granjeras lo exhortaron a que no se tome nada personal, el peón afirmó que no era el caso y que "es un juego", por lo que sus compañeras le hicieron ver su incongruencia por enojarse, para luego enfatizar que ha traído una actitud y energía agradables, y que sus comentarios hacen que "vuelvan al principio".

Eleazar Gómez agradeció los comentarios de sus compañeros y reconoció que su acción de la mañana fue "estridente"; además, aprovechó para ofrecerles una disculpa a todos, pero en especial a César Doroteo y Sergio Mayer Mori, el cual apuntó que "no hay necesidad de estar peleados".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame o Kike Mayagoitia del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

