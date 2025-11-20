Murió en un accidente el hermano del actor Sebastián Ligarde y donaron sus órganos

Sebastián Ligarde está pasando por un difícil momento, luego de que su hermano Honoré, falleciera. El actor utilizó su cuenta de Instagram para informar del trágico deceso.

Ligarde es muy conocido por ser el protagonista de las telenovelas "Quinceañera" y "Salomé", por lo que cuenta con varios seguidores en las redes sociales, por allí fue donde detalló que su familiar perdió la vida durante un terrible accidente.

El actor tiene 71años de edad y es considerado uno de los máximos referentes de las telenovelas mexicanas por sus grandes actuaciones. Sus fanáticos le han mostrado un gran apoyo en este momento.

¿Qué le pasó al hermano de Sebastián Ligarde?

Sebastián Ligarde, hizo un posteo para más de 157 mil seguidores en Instagram, donde por medio de un desgarrador mensaje informó la muerte trágica de su hermano Honoré. Allí también dijo que el hombre había sufrido un terrible accidente el 12 de noviembre y murió finalmente el 17 de noviembre.

Cabe destacar que el actor no hizo hincapié en cuanto al tipo de accidente pero si detalló que estuvo hospitalizado por unos días hasta que el lunes 17 de noviembre murió. Ante esto es que Sebastián Ligarde pidió que se respetara el complicado momento que están pasando.

"Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro papi el 17 de Noviembre. Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia", escribió.

Así también es que el famoso galán dio a conocer que su hermano donó sus órganos por lo que podrá tener la oportunidad de salvar seis vidas."Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también", dijo Sebastián.