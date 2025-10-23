inklusion logo Sitio accesible
“Tenemos que vivir del aquí y el ahora”, M’Balia reacciona a los conflictos al interior de lo que fue OV7

Luego de que Mariana Ochoa les deseó buena suerte a ‘OV4', M´Balia reaccionó y compartió su postura ante el conflicto al interior de la agrupación de pop.

Luego de que Mariana Ochoa les deseó buena suerte a ‘OV4', M´Balia reaccionó y compartió su postura ante el conflicto al interior de la agrupación de pop. ¿A M´Balia le duele la separación de sus compañeros? Esto respondió la hermana de Kalimba.

