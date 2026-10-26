¿Boicot? Destapan la estrategia de Manelyk y su equipo para salir victoriosos en La Granja VIP (VIDEO)

Julio Camejo ya empezó a desesperarse por la “rebelión” de los Peones en La Granja VIP, pues siente que todo se les está saliendo de las manos y hasta le tuvo que pedir un consejo a Fernando Lozada. Sin embargo, el Granjero no le dio ánimos ni palabras de consuelo, sino que le señaló que para él, estuvo mal que lo tuvieran tanto tiempo en el Granero porque transmite el mensaje de que esforzarse no vale la pena. Además, apuntó que desde su perspectiva, lo que Manelyk y su equipo quieren es boicotear para que dejen de mandarlos.