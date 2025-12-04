"¡Le pedí que fuera prudente!”, Melenie Carmona revela su incomodidad con Alicia Villarreal y su novio

Durante un live, Melenie Carmona rompió el silencio y reveló las razones que la llevaron a distanciarse de su mamá, Alicia Villarreal. Además, dejó entrever que no aprueba los videos ni los tatuajes que Cibad Hernández y su mamá han presumido. Por otra parte, habló de la convivencia que ha tenido con Cruz Martínez y su estrecho lazo emocional. Cabe mencionar que la reacción de Arturo Carmona no tardó en llegar.