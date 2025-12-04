El pueblo Mágico de Morelos que es ideal para las vacaciones por sus pozas termales

Si aún no tienes un lugar elegido para poder pasar tus vacaciones o un día de descanso, pues esta nota es para ti. Hay unas pozas termales que se ubican en un Pueblo Mágico, que tienen cabañas, comida, espacios de diversión y muchos más.

Lo primero que te recomendamos es que comiences tu viaje en el Pueblo Mágico Xochitepec, que es un destino hermoso con casas coloridas, espacios culturales, deliciosa comida y actividades únicas. Puedes continuar por el sitio arqueológico Xochicalco, que queda a pocos minutos en auto y complementa perfecto el paseo por el Pueblo Mágico.

A 40 minutos de este lugar, encontrarás u lugar hermoso con aguas templadas que se llama Paraíso Aventura Las Huertas, un espacio escondido entre árboles altos y cabañas rústicas. Además este manantial alimenta el lugarcon1,300litros por segundo, suficiente para llenar pozas que parecen albercas enormes donde puedes nadar.

¿Que tiene para ofrecer este paraíso termal?

Paraíso Aventura Las Huertas, está ubicado en el municipio de Huixastla en Morelos. Sus pozas funcionan como un jacuzzi natural gigante, con vapor suave y agua que se siente muy bien para relajarte después de manejar o caminar todo el día. Alrededor hay flores, sombras frescas y zonas amplias donde la calma es inevitable.

Precios

Entradas



Niños de 90 a 120 cm: $120

Adultos o niños más altos: $150

Acampar



Niños de 90 a 120 cm: $250

Adultos o niños que rebasen esa estatura: $350

Noche adicional: $200

No rentan casas de campaña

Cabañas



Cabaña 2 personas $ 1,200.00 (la cabaña es de madera y solo tiene 1 cama matrimonial).

Cabaña 4 personas $ 2,000.00 (Cabaña de madera, con dos camas matrimoniales).

Cabaña 6 personas $ 2,800.00 (Cabaña de madera 2 camas matrimoniales y una tipo litera).

Bungalows



Bungalow 4 personas $ 2,150.00 (2 camas matrimoniales Baño y regadera).

Habitacion4 personas $ 2,800.00 (2 camas matrimoniales, baño, regadera, televisión y le incluye los desayunos para las 4 personas).

Habitación 6 personas $ 3,900.00 (3 camas matrimoniales,baño ,regadera, televisión, y le incluyen los 6 desayunos).

Este lugar es ideal para poder pasarla bien en un día completo o durante una noche con tus seres queridos. Podrás disfrutar de la mini cascada que recae sobre las albercas y sirven como masaje natural, además de un chapoteadero y un aquabar.

Además puedes disfrutar de su restaurante, cafetería y bar por lo que tendrás las comodidades a mano. En el caso que quieras usar el asador también lo puedes hacer por la tarde suelen pasar vendedores con frutas y bebidas frescas.

Por último, tenemos que mencionar que el estacionamiento es gratuito, tiene seguridad 24 horas y servicio de enfermería los fines de semana. No aceptan tarjetas asique debes llevar efectivo.