Kim Shantal le pondría condición a Fabiola Campomanes si se salva esta noche: “Sería negociar”

No solamente los nuevos nominados en la Asamblea de anoche cambiaron el rumbo de esta semana en La Granja VIP, pues el poder que estaba al interior del huevo dorado ha puesto en una situación comprometedora a Kim Shantal, ya que si lograra ganar el reto de salvación, solamente consideraría sacar de la placa a Fabiola Campomanes, pero con una condición...

"Que no toque a Bea": la condición de Kim para salvar a Fabiola

Mientras 'El Patrón' Alberto del Río y Kim Shantal desayunaban en la habitación del Capataz, la nominada aprovechó las cámaras para pedir votos para César Doroteo, quien fue elegido por Sergio Mayer Mori para no competir esta noche y permanecer en el cuadro de nominados de esta semana hasta la gala de eliminación del domingo, lo cual hizo ver a la granjera que, si llegara a salvarse, solamente podría sacar a Fabiola Campomanes o Alfredo Adame.

Luego de las fuertes declaraciones emitidas por el 'Golden Boy' a Shantal, Kim dijo que solamente rescataría a Fabiola, pero que debería imponerle una condición y definió que sería acordar que no traicione a La Bea.

Sin embargo; la nominada dejó ver que está considerando la opción de hablar con la comediante para subirla directamente en la ceremonia del próximo viernes y que ella decida a quién quiere poner en peligro de salir del reality show o simplemente jugársela sin tener a alguien definido.

Además, Kim bromeó con la posibilidad de meter a Sergio esperando que no nomine a La Bea, ya que es su "favorita" de La Granja VIP, a lo que 'El Patrón' señaló que Mayer Mori le había dicho que él era la persona más afín al ex Capataz, al igual que a Kike Mayagoitia antes de su eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Fabiola Campomanes, Kim Shantal o Alfredo Adame del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.