Muere un querido actor de forma repentina: el desgarrador mensaje con el que lo despidieron

La industria del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse la muerte repentina del querido actor Miquel Murga. La noticia tomó por sorpresa a colegas y seguidores, quienes rápidamente llenaron las redes de mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

Miembros de Ràdio 4 (RNE) comunicaron recientemente a través de la plataforma X el fallecimiento del también locutor, guionista y director de teatro el 2 de diciembre. Sin dar detalles sobre la causa de su deceso, sus excompañeros emitieron un comunicado oficializando esta triste versión, donde también enviaron condolencias a sus seres cercanos.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro antiguo compañero, colaborador y amigo Miquel Murga, un creador incansable en el mundo del teatro, la radio y la televisión. Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y nos unimos a ellos en su dolor por esta pérdida tan repentina", escribieron en la red social.

(X) Así confirmaron la muerte del actor Miquel Murga.

¿Quién era Miquel Murga?

Miquel Murga nació en Sant Boi de Llobregat en 1960, en Barcelona. Siempre unió el teatro con la radio y la televisión. En España, ganó popularidad por su participación en programas de máxima audiencia como el 'Un, dos, tres', el emblemático concurso creado por Chicho Ibáñez que marco un hito en la TV.

Allí, como parte del dueto cómico 'Guix y Murga', aparecía en el escenario para protagonizar divertidos sketchs.

(Instagram @miguelmurga) El actor Miguel Murga dejó un vacío tras su repentina muerte.

A principios de los 80, fundó la compañía Tutti-Teatre y, más tarde, llegó su paso por TVE, en Catalunya y por TV3. Además de participar como actor y guionista en 'Un, dos, tres... responda otra vez', también se le recuerda por su trabajo en “Tres pics i repicó” y "Surti com surti” que fue emitido por Canal 9 de Valencia y Telemadrid con el título de “Pase lo que pase”.

En radio, trabajó como realizador y director de distintos programas de Catalunya Ràdio, Radio Salud-Onda Cero, COM Radio, Radio Estel y Radio 1 y Ràdio 4 de RNE.