¡Ixdit y Flor afinan su estrategia para la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7! Esto dijeron (VIDEO)

Ixdit y Flor saben que la Batalla por Equipos de este miércoles 05 de agosto del 2026 se pondrá súper intensa y, por ello, revelaron con cuáles cocineros trabajarían más a gusto, así como los nombres de los compañeros que siguen en su “lista negra” por algún motivo... ¡el universo MasterChef 24/7 luce cada vez más vacío, pero las estrategias no mueren!

