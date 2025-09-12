Así interpretó Nacho Casano “Tacones Rojos” en su debut en La Academia VLA
TV Azteca
Tras la introducción de Sergio Sepúlveda y después de las palabras de amigos cercanos, Nacho Casano se dispuso a cantar “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra en La Academia VLA. Nadia, quien criticó la actuación de Casano, fue firme y resaltó que el participante deberá hacer un mayor esfuerzo.
