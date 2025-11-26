inklusion logo Sitio accesible
“Lanzan un chismecito y el ‘hate’ se deja venir”, Natalia Sosa habla de los rumores de conflictos en Mentiras

Después de que saliera a la luz un supuesto altercado entre Natalia Sosa y Mariana Treviño en Mentiras, Natalia Sosa habló de las ‘versiones’ que se ventilaron.

Después de que saliera a la luz un supuesto altercado entre Natalia Sosa y Mariana Treviño durante su participación en Mentiras, Natalia Sosa desmintió las versiones que compartieron excompañeros como Mónica Huarte y Patricio Borghetti.

