“Lanzan un chismecito y el ‘hate’ se deja venir”, Natalia Sosa habla de los rumores de conflictos en Mentiras
Después de que saliera a la luz un supuesto altercado entre Natalia Sosa y Mariana Treviño en Mentiras, Natalia Sosa habló de las ‘versiones’ que se ventilaron.
TV Azteca
Después de que saliera a la luz un supuesto altercado entre Natalia Sosa y Mariana Treviño durante su participación en Mentiras, Natalia Sosa desmintió las versiones que compartieron excompañeros como Mónica Huarte y Patricio Borghetti.
Galerías y Notas Azteca UNO