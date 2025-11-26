Así puedes saber si uno de tus contactos te bloqueó en WhatsApp
En los siguientes párrafos podrás conocer una lista de los puntos que debes analizar si consideras que uno de tus contactos de WhatsApp te bloqueó.
¿Alguna vez te has preguntado por qué ese ser querido con el que tanto hablabas dejó de tener comunicación contigo a través de las redes sociales? En WhatsApp los bloqueos han aumentado considerablemente, por lo que aquí conocerás un método para saber si te han bloqueado.
Descubrir si te han bloqueado de WhatsApp es más fácil de lo que parece; de hecho, existen una serie de métodos que te ayudarán a saber si es que, en efecto, has “desaparecido” de la vida digital de alguien. Si quieres conocer más al respecto, entonces quédate con nosotros.
¿Cómo saber si una persona te bloqueó en WhatsApp?
La primera opción para saber que una persona te ha bloqueado de WhatsApp es mandarle un mensaje y solamente aparece este en gris, lo cual sugiere que si bien el mismo fue enviado, no se entregó. En relación a esto, también puedes saber que has sido bloqueado si es que el otro contacto ya no tiene una foto de perfil establecida.
Si antes aparecía la última vez que el contacto se conectó a WhatsApp pero ahora esta información ya no aparece, es otro método para identificar si fuiste bloqueado. Del mismo modo, es imposible que veas los estados que publica y que antes podías observar sin ningún tipo de problema, aunque esto depende de factores como la privacidad de los mismos.
Otro método para saber si has sido bloqueado mediante WhatsApp es intentar agregar a este contacto a un grupo sin tener el éxito esperado. Finalmente, sabrás que alguien te bloqueó de sus contactos si intentas realizar una llamada de voz o videollamada y no se puede establecer la conexión.
¿WhatsApp te avisa si alguien te bloqueó?
Curiosamente, WhatsApp aún no cuenta con una herramienta o notificación que te avise cuando alguien ha decidido bloquearte. Por ende, resulta necesario que conozcas todas y cada una de las pistas mostradas en párrafos anteriores para que salgas de cualquier tipo de duda.