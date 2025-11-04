inklusion logo Sitio accesible
¿No quiere trabajar con su mamá? Nicolás Haza y Ludwika Paleta revelan cómo ha sido trabajar juntos

Durante la promoción de la película ‘Después’, Ludwika Paleta habló sobre la tragedia de perder a un hijo y contó cómo fue trabajar con Nicolás Haza.

Durante la promoción de la película ‘Después’, Ludwika Paleta habló sobre la tragedia de perder a un hijo y contó cómo fue trabajar con Nicolás Haza. Por su parte, Nicolás aclaró por qué no le gustaría trabajar con su mamá durante mucho tiempo.

