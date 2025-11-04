Este sería el verdadero motivo por el que se separó Karyme Lozano

El fin de semana pasado se dio a conocer la separación de la actriz mexicana, Karyme Lozano. Esto salió a la luz luego de que ella hablara en una entrevista sobre su rigurosa con Michael Joseph Domingo, si bien no fue confirmada la noticia todo indicaba a que estaban divorciados.

La pareja llevaba 10 años de matrimonio y habían adoptado a 2 hijos. La reconocida actriz de telenovelas como "Me atrevo a amarte" o "Niña amada mía", estaría en proceso de divorcio aunque sigue en comunicación con su esposo por el bienestar de sus pequeños hijos.

¿Cuál es el motivo de la separación de Karyme Lozano?

Fue en un encuentro con distintos medios de la farándula donde la actriz mexicana habló de la relación sentimental con su marido y dejó entrever que están en proceso de separación.

Cuando fue preguntada sobre este tema ella dijo que actualmente está viviendo en México y su todavía esposo Michael Joseph Domingo, se encuentra en Estados Unidos. En cuanto a los pequeños se encuentran con ella pero están en contante comunicación con su padre.

Estas declaraciones encendieron la alarma sobre todo cuando manifestó que a su esposo no le gustó México pero pidió no seguir siendo cuestionada sobre el tema ya que estaba en un proceso de divorcio. Además manifestó que he estado en shock por la situación que estaba atravesando.

Por otra parte Karyme Lozano manifestó que la violencia vicaria es muy fuerte. Es decir que dejó ver que aparentemente ha sido víctima de este tipo de violencia durante su matrimonio con Michael Joseph Domingo quien hasta el momento se ha mantenido en silencio y una brindado ninguna declaración al respecto.

¿A qué se refiere con violencia vicaria?

La violencia vicaria es una forma de ejercer violencia de género. De esta manera el agresor daña a una mujer por medio de terceras personas especialmente con sus hijas e hijos. El agresor provoca mucho daño emocional en la madre al utilizar a los menores como un arma.