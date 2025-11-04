Pocos imaginaban a cuánto asciende la fortuna de Diego Luna y esta es la cifra completa

El actor mexicano Diego Luna, reconocido por películas como Y Tu Mamá También y por su papel en la franquicia de Rogue One: A Star Wars Story, así como por su trabajo como productor y director, logró en poco tiempo consolidar una carrera internacional que ha despertado el interés por su patrimonio.

Recientemente, el sitio web Celebrity net worth, que da a conocer a menudo la riqueza de las celebridades, publicó que la fortuna del popular artista asciende a 8 millones de dólares, una cifra que consiguió adquirir después de intervenir en producciones tanto en México como en Hollywood, Estados Unidos.

Esta actividad, según explicaron expertos en finanzas, aumentó rápidamente su visibilidad y sus ingresos. Además, Luna construyó un perfil profesional y empresarial sólido, creando la productora mexicana Canana Films, junto con Gael García Bernal.

diego luna

La amistad de Luna con Gael García Bernal, clave para su éxito

La relación entre los actores es una de las más emblemáticas del cine mexicano. Se conocen desde que eran niños y han compartido gran parte de su vida personal y profesional, consolidando una amistad que ha trascendido las pantallas.

Tiempos atrás, en diálogo con el medio Los Angeles Times, ambos remarcaron la importancia de su vínculo tanto para el terreno familiar como en el plano económico, donde se impulsaron mutuamente para llevar adelante proyectos cinematográficos y de televisión en Latinoamérica, como con su última compañía La Corriente del Golfo.

Según indicó Luna, fue García Bernal quien le insistió en que desarrollen nuevos contenidos audiovisuales, idea que lo hizo crecer no solo en el ámbito artístico sino también en el mundo empresarial.

Las películas y series más populares donde participó Luna

Entre los films más trascendentes de su carrera, se encuentran:



Y tu mamá también (2001)

(2001) Frida (2002)

(2002) Open Range (2003)

(2003) Milk (2008)

(2008) Rudo y Cursi (2008)

(2008) El libro de la vida (2014)

(2014) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

A su vez, fue protagonista de varias series en plataformas internacionales como:

