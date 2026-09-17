“Su verdad está disfrazada de ego”: Fernando Lozada pone sobre la mesa sus dudas sobre Carlos Trejo y su historia con Adame

Fernando Lozada y Pascal Nadaud tuvieron una conversación en La Granja VIP en la que salió a relucir el conflicto entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Fernando cuestionó lo que Trejo ha contado sobre lo ocurrido y dejó claro que, desde su perspectiva, no le creyó lo que escuchó, pues considera que el cazafantasmas ha mentido en distintas ocasiones y que la manera en que relató los hechos no le convenció. Pascal le respondió que, al final, esa es la verdad que Trejo sostiene sobre lo sucedido. Fernando coincidió, aunque hizo una precisión: para él, muchas veces una versión puede estar disfrazada por el ego de quien la cuenta.