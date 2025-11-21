"¡Y las que me faltan!”, Ninel Conde responde a las críticas por sus cirugías estéticas
Ninel Conde responde a quienes la han criticado por sus recientes cirugías estéticas y advierte que tiene planeado seguir utilizando el bisturí. Además, reveló que ya trabaja en su docuserie, donde rompería el silencio sobre el caso de Larry Ramos y el supuesto fraude a Alejandra Guzmán.
