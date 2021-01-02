Christian Chávez se cambia el look y luce idéntico a su personaje de la telenovela ‘Rebelde’. (FOTO)

Christian Chávez inició este 2021 con el pie derecho, pues se realizó con sorprendente cambio de look que hipnotizó a sus 2.8 millones de seguidores en Instagram.

El tamaulipeco se tiñó el cabello mitad rosa y mitad azul, tonalidades que lo hicieron lucir muy jovial y a la moda. “En memoria de mi vida social”, escribió el artista al pie de la publicación que ganó 225 mil corazones rojos y cientos de comentarios.

Por si fuera poco, algunas personas recordaron al personaje que catapultó a la fama a Christian Chávez durante la telenovela ‘Rebelde’: “Giovani Méndez está vivo’” y “Regresaron los colores”, fueron algunos comentarios por parte de sus admiradores.

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Y es que, el atrevido cambio de look de Christian sorprendió a millones de fanáticos, quienes recordaron sus inicios en la exitosa telenovela juvenil de 2005.

Debemos recordar, que durante su paso por la telenovela ‘Rebelde’, el también cantante protagonizó innumerables estilos de cabellera que impusieron tendencia en la década de los dosmil.

El personaje de ‘Giovanni Méndez’ se pintó el pelo de colores vibrantes como el rojo, verde y azul, cautivando a todos los fanáticos del mencionado programa.

Sin embargo, durante 2020, el reconocido actor se dejó ver con un estilo clásico y elegante; Chávez tenía una cabellera negra que utilizó en todos los meses anteriores.

Fue en el concierto virtual de RBD ‘Ser o Parecer’, donde el mexicano presumió su sofisticado estilo en compañía de sus amigos Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni.

El famoso artista, de 37 años, se enfundó en más de tres atuendos a juego con su cabellera negra, cautivando a millones de espectadores durante el show virtual.

Tal parece que Christian Chávez busca reinventarse durante este 2021, pues enamoró a todo mundo con su melena en tonalidades pastel.

Seguramente, el artista tiene nuevos proyectos profesionales en puerta que involucran un nuevo look colorido y en tendencia.

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