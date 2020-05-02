David Beckham, la estrella mediática, cumple 45 años y lo celebramos con sus mejores fotos.

David Beckham es una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial. Su paso por los equipos Manchester United y el Real Madrid lo consagraron como uno de los futbolistas más destacados que marcó a toda una generación.

El deportista inglés está de manteles largos, pues celebra su cumpleaños número 45 llenó de éxito, salud y el amor por parte de toda su familia. Aquí sus mejores fotos:

Empezando por su estilo, el closet del famoso se caracteriza por las prendas sobrias y elegantes. Entre sus diseñadores de cabecera se encuentran Karl Lagerfeld, Ralph Lauren y Giorgio Armani.

Que sería del atleta sin sus característicos tatuajes que enamoran a más de una fan. En su cuello aparecen las palabras “Pretty Lady” como homenaje a su hija, Harper, y “Te amamos papi”, una frase escrita por todos sus hijos.

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Es indiscutible la estrecha relación que tiene con Victoria Beckham, con quien contrajo nupcias en 1999. Desde ese momento, la pareja comparte un matrimonio lleno de complicidad, cariño y éxito que se ve reflejado en cada uno de los proyectos emprendidos mutuamente.

La diseñadora de moda expresó en su momento que es muy afortunada por “tenerlo como alma gemela”.

Los momentos más felices de David son los que pasa junto a sus hijos Romeo, Cruz, Brooklyn y Harper. En septiembre de 2019 nos regaló este bello momento en compañía de los niños que le roban suspiros.

Sin duda, Beckham es recordado por su paso por la cancha. Debutó en 1992 en el Manchester United y en 2004 fue nombrado como uno de los 125 mejores futbolistas vivos como parte del FIFA 100.

El cumpleañero es uno de los galanes más codiciados entre sus miles de admiradoras alrededor del mundo. Cada que puede, cautiva a sus 62 millones de followers en Instagram con sexys fotos sin camiseta.

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