Diego Verdaguer desata la furia de su esposa, Amanda Miguel, por hacer pública su fantasía con otra mujer.

Diego Verdaguer provocó que su esposa, la cantante Amanda Miguel, se molestara debido a que publicó un mensaje en redes sociales donde habló de su fantasía “cumplida” con la conductora Galilea Montijo.

En la publicación que fue hecha en su perfil de Instagram, el cantante argentino compartió una serie de fotos al lado de la guapa conductora de televisión, con quien aseguró que ha querido ‘casarse’ en la fantasía.

En las postales se ve a Galilea vestida de novia y Diego Verdaguer con esmoquin dentro de una iglesia, simulando su boda para uno de sus videos musicales.

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logré”, escribió el cantante junto a las fotos del detrás de cámaras de su video musical.

Tras estas palabras, la cantante Amanda Miguel, quien es esposa de Diego Verdaguer, se pronunció molesta por los dichos de su pareja y le recordó que es un hombre casado.

Fue a través de unos comentarios que hizo sobre la publicación de su marido, en lo que fijó una postura muy contundente. “¡Solo que vos estás casado! Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas NO funcionan”, escribió la intérprete de ‘Él me mintió’.

Pero eso no fue lo único que escribió Amanda Miguel, ya que resultó más directa, señaló que preferiría que se eviten los besos en los videos de su marido y enfatizó que no quiere verlo nunca más besando a una actriz o modelo.

@galileamontijo es divina, solo fue un video, y besos en todo caso se deberían evitar, por las dudas y para evitar posibles ilusiones… Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo-actriz-o etc...

De este modo, quedó más que claro que para Amanda Miguel la publicación de Diego Verdaguer no fue bien vista, además de que es una mujer muy frontal cuando se trata de defender lo suyo.

