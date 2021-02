Exatlón: Keno Martell reveló cómo inició la polémica pelea con Pato Araujo dentro de la cancha del Exaball.

Keno Martell, reciente eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes, visitó nuestro foro de Venga la Alegría para contar su experiencia en la cuarta temporada más demandante de la televisión.

Por si fuera poco, el jugador de fútbol americano habló de la polémica pelea que tuvo con Pato Araujo dentro de la cancha del Exaball.

Y es que, ‘Playmaker’, reveló que se puso furioso cuando el integrante de Titanes le rompió la camiseta:

“Yo no soy así. A mí no me gusta pelear y no me gustan los problemas. Cuando me arrancó la playera fue la gota que derramó el vaso. Entiendo que es un deporte de contacto, pero que me arrancara la playera, no estuvo bien”, subrayó el regiomontano para nuestras cámaras de Venga la Alegría.

Además, el exintegrante del equipo azul trascendió que sí alcanzó a tocar a su compañero con un golpe arriba de la oreja y otro en el ojo.

“No fue algo de un solo día. Fueron varios Exaball que Pato pegaba y pegaba. Yo también pego, pero cuando me arrancó la playera dije ‘Ya estamos fuera de golpecitos’”, expresó el querido atleta en exclusiva para nuestras cámaras de VLA.

Sin embargo, Keno y Pato acabaron con la rivalidad, pues posteriormente solucionaron sus problemas con una profunda plática.

Nos tardamos unas tres semanas o cuatro para que habláramos. Él se acercó fuera de cámaras y me dijo ‘No me importa lo demás, te quiero pedir una disculpa, nos calentamos’. Yo le dije: ‘Pato sé que estamos jugando, pero entiéndeme que yo no soy así y me provocasté demasiado. Para que yo llegue a los golpes es muy difícil, también te lo ganasté

Así fue la pelea entre Keno Martell y Pato Araujo en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

Fue en diciembre del año pasado, cuando Keno Martell y Pato Araujo protagonizaron una de las polémicas más grandes en la historia de la competencia deportiva.

Y es que, los concursantes llegaron a los golpes durante el juego del Exaball, dinámica que subió los ánimos entre los equipos rojo y azul.

El mediocampista, de 33 años, arrancó la pelea de su contrincante del equipo Héroes. Posteriormente, ‘Playmaker’ reaccionó con un empujón hasta que ambos llegaron a los golpes.

La controversial pelea tuvo consecuencias, pues Keno y Pato fueron castigados sin jugar cuatro contiendas del Exatlón.

Además, los participantes pidieron una disculpa pública ante millones de admiradores del programa más exigente del mundo.

La rivalidad llegó a su fin afortunadamente; sin embargo, esta fue una pelea que trascendió para siempre en las tierras y playa de Exatlón.

