El primer aniversario luctuoso de José José será conmemorado con el lanzamiento de un disco póstumo.

Este 28 de septiembre se cumple un año de la muerte de José José, uno de los cantantes más importantes en la historia de México y el mundo.

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Como parte de este primer aniversario luctuoso, y tal como pasó con personalidades como Juan Gabriel y Joan Sebastian, una de las actividades conmemorativas será el lanzamiento de un disco.

La compañía Sony Music ha comenzado con la promoción del nuevo material José por siempre José, un álbum que será lanzado en honor al Príncipe de la canción y que contendrá las versiones remasterizadas de sus más grandes éxitos, mismos que cosechó a lo largo de su trayectoria.

El material José por siempre Jose es producido por Armando Ávila y estará disponible en diferentes plataformas digitales. La primera canción que da vida a este álbum es 'El amor acaba', misma que ya se encuentra disponible en el canal del cantante en YouTube.

Los expertos de Sony Music mencionaron que las canciones fueron regrabadas con la más alta tecnología para darle un nuevo toque, pero sin perder la esencia del gran legado de José José.

El segundo sencillo de 'José por siempre José' es 'Almohada', mismo tema que el fallecido cantante preparó en vida, pero debido a las complicaciones de salud no pudo escucharlo.

Este proyecto comenzó como un homenaje al 'Príncipe de la canción', pero José José, aún con vida, mencionó a la compañía que quería que su voz fuera la protagonista de este gran álbum.

Este álbum contendrá éxitos como: 'Almohada', 'Seré' y 'El amor acaba'. José Por Siempre José incluye 16 temas distribuidos en formato físico, como CD y vinilos, digital y con la oportunidad de hacer un capítulo 2 con otras canciones que la gente ha pedido por medio de redes sociales.

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También, se ha mencionado que en un futuro se espera contar con la tecnología para proyectar un show con un holograma de José José.