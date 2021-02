Julián Gil reabre heridas del pasado y manda contundente mensaje a Marjorie de Sousa: “Me borraron del mapa”.

Julián Gil fue interceptado por los medios de comunicación tras su llegada a una importante televisora, donde reveló que vivió tormentosos momentos cuando se contagió de Covid-19.

Y es que, el famoso intérprete de telenovelas, pensó en la muerte cuando se enfrentó a los síntomas del coronavirus.

“Yo sí me asusté mucho el primer día. Inclusive, fui al hospital y no encontré cama. Si te soy sincero, sí llegué a pensar en la muerte desde el primer día”, trascendió el actor argentino, quien se recuperó con éxito meses después del contagio.

En otros temas, el artista latino expresó que también vivió difíciles momentos cuando fue despojado de la patria potestad de Matías:

Esa relación está totalmente fracturada y ustedes lo saben. Así de fracturada está la relación que yo no existo

“Lo he dicho en varias ocasiones. Es tan sencillo como agarrar el teléfono y que Marjorie me diga: ‘A qué hora puedes pasar por el niño’. De alguna manera, ella tomó la manera de arrebatármela patria potestad”, reveló el histrión para los medios de comunicación.

Por si fuera poco, Gil expresó que solo el tiempo podría reunirlo con su primogénito Matías.

“Si yo hubiera apelado a esa decisión, ese juicio podría haber durado cuatro o cinco años más. Eso es voluntad de ella. Yo se que Matías en su momento lo va a ver. El día que tenga más conciencia, verá que solo era cuestión de una llamada”, concluyó el modelo, quien se le vio portando cubrebocas en toda la entrevista.

Julián Gil no descarta iniciar una nueva familia junto a su novia Valeria Marín

Además, Julián Gil abrió su corazón y confesó que le gustaría agrandar su familia junto a la comentarista deportiva Valeria Marín.

Recordemos que, el actor inició un noviazgo con la mexicana desde el año pasado; sin embargo, podrían sorprender a la audiencia mexicana con un nuevo bebé.

“La verdad no lo estamos buscando. Llevamos una relación paso a paso. Valeria sería una maravillosa mamá, pero en su momento podría llegar. Yo no me he operado. Las cosas con Valeria están cada vez mejor. Cada día somos más fuertes como pareja”, expresó el histrión para la prensa.

Por último, el también empresario confesó que Matías tiene derecho a encariñarse con el actual novio de Marjorie de Sousa.

Siempre hay que pensar en la salud mental del niño. Todos sabemos que la figura paterna, que soy yo, no puede estar porque me borraron del mapa. Borraron a papá…

