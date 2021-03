Kalimba comparó su caso con el de Ricardo Crespo; recordó cuando fue acusado de abuso sexual: “Que salga la verdad”.

Fue en el 2011, cuando Kalimba vivió un tormentoso momento en su vida profesional y personal. Y es que, el intérprete de ‘Tocando Fondo’, fue acusado de presunto abuso sexual a la joven Daiana Guzmán tras una noche de fiesta en Chetumal, Quintana Roo.

El artista, de 38 años, salió bien librado de la situación, pues comprobó su inocencia y logró desmentir las contundentes acusaciones en su contra.

A casi 11 años de la polémica, el cantante capitalino recordó su tormentoso pasado en reciente programa estadounidense.

Y es que Kalimba comparó su caso con el de Ricardo Crespo, actor que fue traslado al Reclusorio Sur tras enfrentar presuntos cargos de abuso sexual a su hija de 14 años.

“Yo no me voy a meter a decir ‘bueno, pobrecito’; no sé si pobrecito porque no sé si lo hizo. Tampoco voy a decir ‘pobrecita ella’ porque no sé si es mentira. No puedo inclinar la balanza hacia ningún lugar. Lo único que me corresponde decir es que salga la verdad. Deseo que ambos encuentren paz”, comenzó el también compositor una serie de declaraciones que pronto se viralizaron en internet.

El exintegrante de la agrupación ‘OV7' confesó que el caso de Ricardo Crespo tendría que ser analizado por las autoridades correspondientes.

No conozco cada caso, solamente entre él y la persona que lo acusa está la verdad. Para eso existe el juez y la ley. Fuera de eso, todos los que podamos participar alrededor debemos ser inteligentes y entender que ninguno tiene la verdad

Kalimba confiesa que su corazón está limpio y en paz tras ser acusado de abuso sexual

La vida de Kalimba dio un giro de 180 grados tras ser acusado de violar a la joven Diana Guzmán en 2011 tras una noche de copas en playas mexicanas.

Y aunque, el mexicano enfrentó con éxito la controversia, también confesó que enterró el pasado que afectó su carrera profesional y vida íntima.

“Perdoné el daño que me hicieron, perdoné que mis hijos van a tener que vivir con un rumor muy fuerte que destruyó su papá por años, perdoné que me quedé sin trabajo durante un tiempo. Me hicieron un gran año”, expresó Kalimba para millones de televidentes mexicanos.

Por si fuera poco, el artista reveló por qué no interpuso una contrademanda contra Daiana Guzmán, cuando comprobó su libertad.

Lo he dejado enterrarse, lo he dejado morir, no presenté una contrademanda. Lo último que necesita un corazón es pelear. Si sigo con ese rencor el único que vive en un tormento soy yo. Mi corazón está en paz…

Por el momento, Kalimba se mantiene enfocado en su carrera musical, pues recientemente lanzó el tema ‘Contigo’ junto a Fabiola Guajardo y Yhezid. Además, el intérprete se mantiene ocupado en su nueva faceta como padre de dos hijos llamados Aitana y Mikha.

