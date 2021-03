Melenie Carmona sale en defensa de su madre Alicia Villareal tras escándalo: “Nunca me obligó a nada”.

Luego de revelar en redes sociales que fue víctima de acoso sexual y que algunos integrantes de su familia no le tomaron importancia, Melenie Carmona salió a aclarar que entre esas personas no está su madre, la cantante Alicia Villareal, quien fue duramente criticada por presuntamente ser cómplice de este abuso.

“No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento PORQUE SÍ LO HIZO, ella como siempre brindándome todo su amor, no ha dejado de estar a mi lado”, señaló la joven en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Melenie reiteró que ahora que tiene el apoyo de su madre y dos padres, se siente más fuerte que nunca.

Ahora que sumo a mi papá a esto junto a mi mamá y Cruz, me siento más fuerte, respaldada y empoderada para seguir apoyando a las mujeres. NO SE QUEDEN CALLADAS como lo hice yo al principio. Tengan valor, yo las apoyo

“El sentimiento que tenía de desconsolada y sola no fue porque mi mamá y Cruz no estuvieran presentes, me sentía así porque tengo mucha familia y varios se enteraron de lo que sucedió pero la persona implicada nunca aceptó y reconoció los hechos y eso me hizo sentir estúpida y como una mentirosa hacia toda mi familia. Mis papás SIEMPRE me creyeron y no dudaron de mi JAMÁS. Y subrayo esto dejando bien claro que MI MAMÁ NUNCA ME OBLIGÓ A NADA”, sentenció.





Cabe señalar que la joven compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a la mujer que le dio la vida, dejando claro que tienen una relación formidable que cada día está más sólida.

