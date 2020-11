Mamá de Eleazar ‘N’ se disculpa con los medios por no atenderlos debido a sus problemas de salud. (VIDEO)

La situación que enfrenta Eleazar ‘N’ luego de que fuera detenido y denunciado por haber golpeado a su novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, ha trastocado la vida de todos los familiares del actor, incluyendo la de su madre, doña Melisa Sánchez, quien hasta ahora se había mantenido en silencio en torno al caso.

Sin embargo, en un reciente video que se dio a conocer a través de varios medios, la señora ofreció una disculpa a los medios de comunicación por no poder atenderlos y darles declaraciones sobre el difícil momento que vive su famoso hijo.

Te puede interesar:

La peruana Tefi Valenzuela se hace un tatuaje para superar la situación que vivió con Eleazar ‘N’.

En la grabación que dura solo unos segundos, se ve a la señora con un semblante de preocupación y desanimo mientras ofrece unas breves palabras.

“Una disculpa a todos, yo quería estar con ustedes, pero de verdad me siento fatal, no puedo caminar, la presión se me bajó y no puedo ni hablar”, señaló la mamá de Eleazar ‘N’ luego de que en la segunda audiencia del caso a la que acudió el pasado jueves 19 de noviembre no pudo dar declaraciones debido a que se le bajó la presión y tuvo que abandonar el lugar.

Sobre la misma línea, la también mamá de la actriz Zoraida Gómez afirmó que en breve enviará un video donde exponga su postura en torno al caso de violencia contra Tefi Valenzuela, expareja de su hijo: “Posteriormente grabaré un video y se los haré llegar a todos”, refirió.



Familia apoya a Eleazar ‘N’

La familia del actor ha estado muy pendiente de la situación y han demostrado su apoyo al galán de telenovelas sin mucha exposición mediática.





Por su parte, su hermana, la actriz Zoraida Gómez, no ha hablado del tema; sin embargo, se supo que se acercó a Tefi Valenzuela para ofrecerle disculpas en nombre del actor, según lo que reveló la propia modelo peruana.

Quien demostró su apoyo abiertamente a Eleazar fue su prima Yanira Díaz, quien aseguró que “no se vale” lo que le está haciendo la cantante a su familiar. Además, le pidió a Tefi Valenzuela que perdone al actor.

También te puede interesar:

Jaime Carvajal, abogado de Stephanie Valenzuela, desestima las pruebas de la prima de Eleazar ‘N’.