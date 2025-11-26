“Que te compartan a la familia es porque te quieren”, Pablo Montero revela cómo logró afianzar su amistad con Aracely Arámbula tras su noviazgo
¿Las exparejas no pueden ser amigos? Pablo Montero y Aracely Arámbula han demostrado ser la excepción de la regla; el cantante reveló cómo lo lograron.
¿Las exparejas no pueden ser amigos? Pablo Montero y Aracely Arámbula han demostrado ser la excepción de la regla y el cantante nos contó cómo lograron afianzar su amistad. Entre otras cosas, Pablo Montero compartió del momento íntimo que pasaron en su rancho. ¡Aquí todos los detalles!
