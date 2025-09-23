inklusion logo Sitio accesible
La Academia VLA: ¡Impactante revelación! El padre José de Jesús Aguilar se sinceró y confesó sentir un gran dolor

Durante la revisión del segundo concierto de La Academia VLA, el padre José de Jesús Aguilar confesó que le dolió no poder tener hijos tras su ordenación. ¡Ojo al polémico conflicto que se armó entre Nacho Casano y Sylvia Pantoja!

Durante la revisión del segundo concierto de La Academia VLA, el padre José de Jesús Aguilar confesó que le dolió no poder tener hijos tras su ordenación. Por su parte, Ime Tuñón reveló la causa por la que suele olvidar las letras de las canciones. ¡Ojo al polémico conflicto que se armó entre Nacho Casano y Sylvia Pantoja!

