¡Malinche, el musical, se engalanó con la visita especial de Pandora!
Malinche se vistió de gala con la presencia de Pandora, quienes interpretaron “Ay qué pesado”, el tema de Nacho Cano que incluyen en su más reciente producción.
