¡Malinche, el musical, se engalanó con la visita especial de Pandora!

Malinche se vistió de gala con la presencia de Pandora, quienes interpretaron “Ay qué pesado”, el tema de Nacho Cano que se convirtiera en éxito en la década de los ochenta y que las Pandora incluyeran en su más reciente producción. ¡Así se vivió el mágico momento!

