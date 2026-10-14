“Se está aprovechando": Azalia le calienta la cabeza a Mono Osuna en La Granja VIP y apunta contra Bebeshita (VIDEO)

La Asamblea de Nominación en La Granja VIP tiene muy nerviosos a Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna, pues ya se dieron cuenta de que están en la mira de sus rivales. Es por esto que “La Negra” insistió en la importancia de tener aliados firmes, una cualidad que no sabe si puede esperar de la Bebeshita, pues su cercanía con Kevyn Contreras “Bicolor” le genera ciertas dudas respecto a dónde están sus lealtades.