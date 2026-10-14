“Es muy difícil generar un juicio”; la nueva serie de Timbiriche sigue causando polémica
El Borrego Nava y Jean Duverger se pronuncian sobre la nueva serie de Timbiriche, la cual sigue causando polémica. Aquí los detalles.
El Borrego Nava y Jean Duverger se pronuncian sobre la nueva serie biográfica no autorizada de Timbiriche. El conductor mexicano asegura que aún le es “difícil” generar un juicio, dado que sólo ha visto un par de capítulos. Por su lado, Duverger, quien también fue parte de la agrupación, señaló no tener más que cariño y apoyo para todos los integrantes de la agrupación.