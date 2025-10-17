¿Aburrida de los jeans? ¡Checa esta pasarela de ‘armaduras de mujer’ en Ponte Bonita
¡A romper con que los jeans siempre son básicos! Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó una pasarela de ‘armaduras de mujer’ para lucir como guerreras.
TV Azteca
¡La idea es romper con que los jeans siempre son básicos! Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó una pasarela de ‘armaduras de mujer’ para lucir como auténticas guerreras. Checa las opciones de cuero, algodón y otras texturas que te harán lucir espectacular.
Galerías y Notas Azteca UNO