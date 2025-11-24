¡Imperdible pasarela vaquera con detalles y motivos muy mexicanos!
Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó una pasarela “muy vaquera” haciendo un homenaje a México con textiles, colores y siluetas. ¡Detalles del Mundial, la Guadalupana y más!
TV Azteca
¡Con identidad mexicana! Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó una pasarela “muy vaquera” haciendo un homenaje a México con textiles, colores y siluetas. ¡Ojo a los detalles del Mundial, la Guadalupana y la lucha libre!
Galerías y Notas Azteca UNO