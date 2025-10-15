inklusion logo Sitio accesible
"¡Todos merecemos un respeto!”, Paty Navidad defiende a Belinda en lo de Lupillo Rivera

Tras la polémica entre Belinda y Lupillo Rivera, Paty Navidad alzó la voz por la cantante de pop y también envió un sentido mensaje a Yolanda Andrade.

Tras la polémica entre Belinda y Lupillo Rivera, Paty Navidad dejó clara su postura y alzó la voz por la cantante de pop. Después de enviarle un sentido mensaje a Yolanda Andrade por su estado de salud, Paty Navidad rompió en llanto al enterarse del homenaje que recibiría por parte de Mitzy.

