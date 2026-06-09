¿Paulina Rubio regresa a Timbiriche rumbo al 45 aniversario de ‘la banda’? Diego Schoening aclara los rumores
Además de pronunciarse sobre el 45 aniversario de Timbiriche, Diego Schoening aclaró los rumores sobre la posibilidad del regreso de Paulina Rubio a Timbiriche.
Tras los rumores que aseguran que después de los procesos legales que ha enfrentado por la custodia se su hijo, Paulina Rubio estaría interesada en regresar al grupo; Diego Schoening despeja las dudas. ¿Quedaron atrás las supuestas fricciones? ¿Hay planes para el 45 aniversario de Timbiriche? ¡No pierdas detalle!