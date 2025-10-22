¿Perfume de Gardenia saldrá de gira a Estados Unidos? El productor responde
Por un retraso importante en temas de visas de trabajo, Omar Suárez aclara si Perfume de Gardenia hará su gira por Estados Unidos. ¡Checa todos los detalles!
Pese a retrasos en temas de visas de trabajo, Perfume de Gardenia sí hará su gira por Estados Unidos, aunque tendrán que reprogramar algunas fechas. Así lo aclaró Omar Suárez, productor del musical. Hasta ahora, la gira comprendería ciudades como San Antonio, Dallas, Houston y McAllen. Aquí los detalles.
