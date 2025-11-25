inklusion logo Sitio accesible
Poncho De Nigris reaccionó al divorcio de Angélica Vale, con quien habría tenido un fugaz romance

Tras el romance fugaz que vivió con Angélica Vale, Poncho De Nigris reaccionó al divorcio de la actriz y Otto Padrón; además, habló sobre los problemas con su hija Ivana.

TV Azteca

Tras el romance fugaz que vivió con Angélica Vale, Poncho De Nigris reaccionó al divorcio de la actriz y Otto Padrón. Además, habló sobre los problemas con su hija Ivana, con quien quiere retomar comunicación. Aquí los detalles.

