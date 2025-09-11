"¡Lloramos los dos!” El productor del documental de Florinda Meza reveló detalles íntimos de las grabaciones del material
Javi Domz, productor del documental de Florinda Meza, compartió sus impresiones trabajando con la actriz y reveló detalles íntimos de Atrévete a Vivir.
TV Azteca
Javi Domz, productor del esperado documental de Florinda Meza, compartió sus impresiones trabajando con la actriz y reveló detalles íntimos de lo que sucedió durante las grabaciones de Atrévete a Vivir, el material que estará disponible a partir del 30 de septiembre en plataformas digitales.
Galerías y Notas Azteca UNO