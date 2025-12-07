Programa 6 de diciembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Esta mañana en Venga la Alegría Fin de Semana el foro se encendió con dos grandes invitados. Lis Vega habló sin filtros sobre su paso por La Granja VIP, dejando claro que las cubanas también se enojan, mientras que el ícono del boxeo Julio César Chávez tomó el escenario para analizar a detalle la inminente pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach, ofreciendo su visión experta sobre las fortalezas, riesgos y pronósticos de uno de los encuentros más comentados del momento.

