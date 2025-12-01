Venga La Alegría | Programa 1 de diciembre Parte 1 | Lupillo Rivera sostiene lo que contó de Belinda, las reacciones a la eliminación de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de diciembre 2025, parte 1: Lupillo Rivera sostiene lo que contó de Belinda en su libro, Christian Chávez reacciona al video de Maite Perroni, Roberto Palazuelos aclara la suspensión de su hotel y los rumores de venta de la finca de Andrés García, Verónica del Castillo revela los efectos que tuvo el polémico encuentro de su hermana Kate y Denisse de Kalafe revela intenciones de llevar la música de Juan Gabriel a Brasil. Además, la imperdible pasarela con diseños para el frío, el concierto del Día Mundial del Sida, las reacciones a la eliminación de Lis Vega de La Granja VIP, la receta del día, la charla con los especialistas, el hackeo a Sergio Sepúlveda y mucho más.