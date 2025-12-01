Venga La Alegría | Programa 1 de diciembre Parte 2 | El ‘Team Renacimiento’ de La Granja VIP, el castigo del Sin Palabras y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de diciembre 2025, parte 2: Kim desata una revolución y podría surgir el nuevo ‘Team Renacimiento'; Mati, Humberto y Benyamin encienden las alertas al interior de los escarlatas en el Exatlón; todas las emociones del Sin Palabras con castigo incluído para el Favorito, los mejores juegos y mucha diversión.