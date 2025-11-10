Venga La Alegría | Programa 10 de noviembre Parte 2 | Iker Casillas nos visitó y Margarita McKenzie hizo de las suyas
Los granjeros y su ‘fastidio’ por Eleazar en La Granja VIP, la lesión de Paola en el Exatlón, la visita de Iker Casillas, el Sin Palabras y los mejores juegos.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de noviembre, parte 2: Los granjeros y su ‘fastidio’ por Eleazar en La Granja VIP, la terrible lesión de Paola en el Exatlón, los nuevos beneficios del Sin Palabras, y la visita de Iker Casillas, el legendario portero español, rumbo al Mundial del 2026.
