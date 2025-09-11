Venga La Alegría | Programa 11 de septiembre Parte 2 | Alejandro Fernández reaparece tras la salmonelosis, la revelación de Kim Shantal como granjera de La Granja VIP y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de septiembre, parte 2: María Victoria enternece las redes sociales con enternecedor video de sus nietos, el productor del documental de Florinda Meza revela detalles y fecha de estreno, Alejandro Fernández confirma conciertos en Las Vegas tras superar cuadro de salmonelosis y las polémicas declaraciones de Kim Shantal rumbo a La Granja VIP. Además, el Sin Palabras, lo más destacado del Exatlón Draft y mucha diversión.