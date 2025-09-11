Tras la tragedia de Iztapalapa, Karely Ruiz apoya con donaciones a las víctimas

El incendio que ocurrió Iztapalapa, ha conmocionado a todo México debido a las víctimas fatales que se registraron y las que quedaron con secuelas. En este contexto es que hay mucha solidaridad entre la gente y Karely Ruiz no ha querido quedarse.

La creadora de contenido para adulto se ha mostrado dispuesta a ayudar y también aseguró que llevará ayuda a los hospitales que se han dedicado a recibir a las víctimas del siniestro.

¿Cómo ayudará Karely Ruíz?

Karely Ruiz ha mostrado su gran corazón en reiteradas oportunidades ya que no solo es conocida por crear contenido, sino que también se caracteriza por ser altruista. Así es que la hemos visto haciendo donaciones a las víctimas del huracán Otis en 2023 y costeó las quimioterapias de un joven con cáncer.

En esta caso ha decidido ayudar a las víctimas de la explosión de la pipa de gas que transportaba más de 48 mil litros de gas. Este incidente ocasionó heridas graves en más de 90 personas y seis personas fallecidas.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram, Karely Ruiz dio a conocer que estaba buscando la forma en la que puede ayudar a las víctimas del siniestro en Iztapalapa. La creadora de contenido pidió a sus más de 10.1 millones de seguidores que la apoyaran:

“Si necesitan mis redes para difundir información sobre lo que sucedió hoy en Iztapalapa, mándenme mensaje. Quisiera apoyar, pero no sé cómo. Si alguien me puede decir dónde me puedo comunicar o cómo ayudar, díganme”.

⚠️Imágenes fuertes ⚠️



💥💥Al menos 18 heridos con quemaduras por explosión e incendio de pipa de gas en el puente de #LaConcordia en Iztapalapa.⛑️⛑️⛑️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZP1yVo13PQ — Omar Cepeda Castro (@OmarCepedaCastr) September 10, 2025

Luego dio a conocer por el mismo medio que con ayuda de un amigo llevaría donaciones a los hospitales. EL mensaje fue el siguiente:

“Como ustedes saben viajar a CDMX no es tan fácil, por el momento se me complica, pero mi amigo @zadrigman me ayudará a llevar ayuda a los hospitales. Él se hará cargo por si alguien quiere sumarse a la ayuda manden mensaje, Me tomé el atrevimiento de pedirle ayuda ya que mucha gente se aprovecha de la situación y no sabemos las intenciones”.

También se ha dedicado a difundir información sobre asociaciones civiles que brindan apoyo a heridos, familiares de las víctimas y animales.