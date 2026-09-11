Venga La Alegría | Programa 11 de septiembre 2026 Parte 1 | Carín León cancela concierto, polémica en La Granja VIP y pasarela de vestidos mexicanos
¡Lo último en la Zona de Espectáculos! La polémica de Carín León por cancelar su concierto, hasta José Manuel Figueroa se va con todo contra Ninel Conde por posibles acciones legales.
Revive el programa completo de hoy viernes 11 de septiembre e inicia tu semana con la mejor actitud. ¿Te perdiste La Granja VIP? Tenemos el resumen con los mejores momentos del reality y opinamos sobre lo que sucede dentro. Mira ideas espectaculares de vestidos muy mexicanos para llevar este 15 de septiembre.