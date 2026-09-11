“Todo por tu culpa, como siempre”: Manelyk apunta contra Kevyn por la PELEA con Niurka

La tensión entre Manelyk y Niurka volvió a aparecer en una conversación dentro de La Granja VIP, esta vez con Kevyn en el centro de los comentarios. Manelyk responsabilizó a su compañero por lo ocurrido con la vedette y recordó que, desde su perspectiva, sus acciones terminaron influyendo en el enfrentamiento. Con un tono directo, la granjera le hizo saber a Kevyn que no era la primera ocasión en la que lo relacionaba con una situación complicada. Su comentario surgió mientras ambos hablaban sobre lo sucedido y dejó ver que las diferencias entre los participantes todavía generan opiniones divididas. Así, Kevyn volvió a quedar señalado por Manelyk tras el episodio con Niurka.