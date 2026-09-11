“No se toma las cosas en serio”: Julio Camejo lanza crítica a Kevyn en La Granja VIP

Durante una plática con el Tío Pepe, Julio Camejo compartió su percepción sobre la actitud de Kevyn dentro de La Granja VIP 2 y lanzó una crítica hacia el participante. El actor consideró que Kevyn no se está tomando las cosas con la seriedad que, desde su punto de vista, requieren las situaciones que enfrentan los granjeros. Mientras comentaba lo ocurrido, Julio explicó al Tío Pepe cómo ha interpretado algunas de las actitudes de su compañero en su labor de peón y dejó clara su postura. El comentario surgió durante una conversación entre ambos, en la que Camejo habló directamente sobre la manera en que Kevyn sólo se la pasa bromeando dentro del reality.